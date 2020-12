Presidente revela que Fábio deve renovar com o Cruzeiro: 'Estará no centenário'

04/12/2020 | 11:15



Jogador mais experiente do elenco e um dos grandes ídolos da torcida, o goleiro Fábio, de 40 anos, está muito perto de acertar a renovação de contrato. Seu atual compromisso com o clube mineiro acaba no próximo dia 31, mas o presidente Sérgio Santos Rodrigues revelou que a extensão do vínculo do atleta deve acontecer em breve.

Em entrevista concedida na noite de quinta-feira à rádio Super, de Belo Horizonte, o mandatário cruzeirense afirmou que está tratando pessoalmente da renovação do contrato de Fábio e assegurou que o goleiro fará parte do elenco em 2021, ano de centenário do clube.

"O Fábio é muito tranquilo. Eu, pessoalmente, estou conduzindo isso e acaba que nesse ritmo de viagens, de jogos... Dia de jogo nunca é um dia bom de conversar isso, aí chega fim de semana. Mas hoje (quinta-feira) estive na Toca (da Raposa), bati um papo com ele e não tenho dúvida nenhuma que o Fábio estará com a gente no centenário, vai fazer os mil jogos pelo Cruzeiro, falta um detalhe ou outro só para nós sacramentarmos isso. Mas é claro que ele está no nosso projeto e vai dar certo essa renovação", contou o presidente.

Fábio já completou 908 jogos com a camisa do Cruzeiro. Para chegar à marca de mil será preciso renovar por dois ou mais anos. Em 2020, o goleiro é mais uma vez titular absoluto da meta cruzeirense - disputou 40 dos 41 jogos da equipe. Só ficou de fora contra o Patrocinense, pelo Campeonato Mineiro, quando foi poupado.

Com o Cruzeiro, Fábio já conquistou inúmeros títulos. Já venceu sete edições do Campeonato Mineiro (2006, 2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019), três da Copas do Brasil (2000, 2017 e 2018) e dois do Campeonato Brasileiro (2013 e 2014).