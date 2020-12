Elís Miele, Miss Brasil 2019, quebra o isolamento para buscar pão mesmo estando com coronavírus: - Existe preconceito com a doença

04/12/2020 | 11:10



Apesar de diversas celebridades terem sido diagnosticadas com o novo coronavírus recentemente, algumas insistem em furar as medidas de isolamento social. Esse foi o caso de Elís Miele, Miss Brasil Mundo 2019, que na última quinta-feira, dia 3, furou o isolamento para comprar pão - mesmo estando com a Covid-19.

No Stories do Instagram, Elís publicou dois vídeos nos quais aparece dirigindo seu carro e afirma que está a caminho da padaria. A Miss também alega que perguntou para a panificadora se eles tinham serviço de entrega e, diante da negativa, decidiu ir até o estabelecimento de carro para pegar seus produtos na porta:

- Tô dando um pulinho aí na padaria pra comprar alguma coisa pra comer, porque eu to com fome. É a padaria que eu sempre compro, pertinho da minha casa. Eu até mandei mensagem se eles entregavam, mas ela falou que não entregava, daí eu perguntei, será que eu poderia pegar aí na porta, vou de carro você me entrega? Não foi o caso dela, mas eu tive medo de não quererem me atender por causa do Covid.

Em seguida, a modelo ainda disse que existe um preconceito em relação a doença, e reforçou o medo de que se recusassem a atendê-la por conta do vírus:

- É tão ruim essa sensação, juro. Quando ela falou que sim eu fiquei tão aliviada, porque eu fiquei com tanto medo de ela falar que não, a gente não entrega porque você tá com Covid. Eu sei que existe um preconceito muito grande com a doença, sabe. Falei pronto, se a mulher falar que não vai entregar o meu pão como é que eu vou comer, vou ficar com fome. Passa cada coisa na cabeça da gente. Vou comer meu pãozinho que eu to com vontade de comer. Não vejo a hora disso acabar logo pra eu voltar pra minha rotina.

Os vídeos, como poderia se esperar, tiveram uma repercussão bem negativa, de modo que diversos internautas passaram a comentar sobre o ocorrido nas postagens da Miss:

Olha lá o alecrim dourado que não vive sem pãozinho, criticou um seguidor;

Empatia e bom senso zero, né???? O pão vale mais que vidas..., atacou outro;

Eu vi a notícia e pensei "não é possível". Ai vim no insta, vi os stories e ainda não to acreditando; desabafou um terceiro.

Diante disso, Elís restringiu os comentários de suas fotos, apagou os Stories e publicou na madrugada desta sexta-feira, dia 4, um vídeo no qual pede desculpas por suas ações e se retrata:

- Eu não estava esperando pelo diagnóstico [do coronavírus], então eu não tinha comida estocada em casa. Quando eu fui tomar café, não tinha nada pra eu comer. Tentei entrar no aplicativo, mas nenhuma padaria fazia entrega para minha residência. Então eu entrei em contato com a padaria perto da minha casa, avisei que eu estava com Covid e perguntei se eu poderia ir até lá buscar.

Em seguida, a modelo ainda aconselha os seguidores que estejam em uma situação similar a sua a buscarem ajuda de amigos e parentes para conseguir os produtos que precisam sem ter que sair de casa:

- Eu não aconselho ninguém a tomar esse tipo de atitude, se você está passando por esse momento, que tente entrar em contato com algum amigo, ligue pra alguém que seja próximo e que possa te ajudar. Nesse momento de tensão eu acabei tomando uma atitude errada e eu gostaria de pedir perdão pelas palavras, pelos erros. Nós sabemos como tem sido difícil esse momento de reclusão social.