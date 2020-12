PF deflagra operação contra tráfico de animais silvestres com desdobramento em Diadema

Da Redação



A Polícia Federal de São Paulo, em parceria com o Ibama e a Polícia Ambiental, deflagrou na manhã desta sexta-feira (4) a operação Urutau 2, que tem por objetivo desarticular uma quadrilha especializada no tráfico de animais silvestres. A ação ocorre nos estados de São Paulo - com desdobramento em Diadema -, Mato Grosso do Sul, Paraná e Pernambuco. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão

Centenas de animais eram mantidos em cativeiro e comercializados, inclusive os que têm risco de extinção: arara-azul, arara-vermelha, ararajuba, jabuti-piranga, jacará, macaco-prego, sagui de tufos brancos, saíra-pintor e tucano toco. Um dos presos, Roberto Augusto Martinez Filho, conhecido como “Zé do Bode”, é apontado por agentes da Polícia Federal e da Polícia Ambiental como um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil. Ele usa redes sociais para vender animais e já tinha sido preso em agosto do ano passado após ser flagrado com um casal de macacos, mas estava em liberdade.

A primeira fase da operação ocorreu em 23 de maio de 2019. Na ocasião, nove pessoas foram presas e cerca de 350 animais mantidos em cativeiro apreendidos.