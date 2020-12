Sasha Meneghel revela ensaio fotográfico e namorado se derrete: Meu Jesus amado!

04/12/2020 | 10:10



Sasha Meneghel deixou fãs, amigos e até mesmo seu namorado, João Figueiredo, boquiabertos ao mostrar um pouquinho do ensaio fotográfico fashion que realizou com o fotógrafo Will Vendramini. Isso porque a filha de Xuxa Meneghel publicou em seu Instagram uma galeria contendo duas fotos, que na verdade são duas metades de um único clique. Nas imagens, que estão em preto e branco, a estudante de moda posou sentada usando roupas claras e sapatos de salto metalizados.

O primeiro comentário da publicação é logo o de Figueiredo, que não escondeu a admiração pela namorada e ficou encantado pelo clique:

Meu Jesus amado!

O fotógrafo também comentou, revelando que ainda veremos mais cliques do ensaio:

Muito mais coisa por vir! Difícil até de escolher!

Em seu Instagram, Will compartilhou outra foto do ensaio com Sasha, que nos comentários elogiou o trabalho do fotógrafo:

Amoo essaaa! Amei trabalhar contigo! Obrigada por tudo! Mal posso esperar para futuros projetos!