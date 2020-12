Dulce María, ex-RBD, anuncia o nascimento e nome da primeira filha

04/12/2020 | 10:10



Nasceu a primeira filha de Dulce María! No Instagram, no dia 3 de dezembro, a atriz e cantora, de 34 anos de idade, publicou uma foto exibindo a mãozinha da bebê, dela e do marido, Paco Alvarez. A ex-RBD ainda aproveitou para revelar o nome escolhido para a filha, desmentindo as especulações de que a criança se chamaria Roberta, como a personagem dela na novela teen.

Não há palavras que expressem tudo o que sinto. Em primeiro lugar, graças infinitas a Deus por nos permitir experimentar o maior milagre da vida, o maior presente de Deus, a expressão do nosso imenso amor. Uma experiência transformadora, sua vida se divide em um antes e um depois, você não sabe o quanto pode suportar, mas por amor você se fortalece. Valeu a pena te conhecer e ter você agora em meus braços, pequena guerreirinha. Paco, obrigada por ser o melhor pai para nosso lindo bebê, que veio mudar nossas vidas. Maria Paula, te amamos com todo nosso ser. Eu prometo fazer tudo em mim para ser a melhor mãe para você, minha linda estrela, escreveu a mamãe de primeira viagem.

O casal já havia emocionado os fãs quando revelaram a novidade de que seriam papais: Em meio a tanto caos e incertezas no mundo, queremos compartilhar uma notícia que nos trará amor, felicidade e gratidão. O milagre da vida sempre encontra o caminho para se expressar. Sim! Estou grávida! Seremos papais! E estamos imensamente felizes, iniciando uma nova etapa e esperando com todo o nosso amor pelo nosso bebê. Apesar de as circunstâncias serem complicadas para todos por essa pandemia, confiamos que os tempos de Deus são perfeitos. Grande bênção que está mudando nossas vidas, escreveu a cantora na época.