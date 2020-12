Fábio Assunção será papai outra vez! Ator anuncia gravidez da esposa, Ana Verena

04/12/2020 | 08:10



Fábio Assunção será papai pela terceira vez! Na noite do dia 3 de dezembro, durante a edição online do Men of The Year, da revista GQ, onde foi eleito a personalidade do ator, o ator contou que ele e sua esposa, a advogada Ana Verena, estão à espera de um bebê:

-Estamos grávidos! Então, ano que vem vai chegar aí um filho, ou uma filha. Meu terceiro, mas o nosso primeiro, contou.

O casal oficializou a união em uma cerimônia íntima no início de outubro. A festa foi adiada por conta da pandemia. Logo após a celebração, eles curtiram a lua de mel nas Ilhas Maldivas.

Esse é o primeiro filho de Ana Verena, que tem 27 anos. Já o ator, de 49 anos de idade, é pai de João, fruto da relação com Priscila Borgonovi, e Ella, da relação com Karina Tavares.