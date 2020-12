Santo André perde do Ituano na 2ª prorrogação

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 00:01



O Santo André/Apaba colecionou a terceira derrota em três jogos dos play-offs semifinais do Campeonato Paulista feminino de basquete. Mesmo mais uma vez jogando em casa, no ginásio do Parque Celso Daniel, as andreenses permitiram a reação do Ituano no fim e, após duas prorrogações, acabaram perdendo por 72 a 70.

Assim, para avançar à decisão do Estadual, a equipe da técnica Arilza Coraça necessita vencer os três jogos de volta, contra Ituano, em Itu, diante do Sesi, em Araraquara, e ante o Vera Cruz, em Campinas.

Ontem, diferentemente dos jogos anteriores, Santo André começou bem e se impôs, vencendo o primeiro quarto por 19 a 10. Mas, na segunda parcial, as visitantes se recuperaram, indo para o intervalo com um ponto de desvantagem: 24 a 23. As andreenses abriram 11 pontos no terceiro quarto, mas aos poucos deram brecha e, no fim do último período, a equipe de Itu empatou: 56 a 56. No fim, após duas prorrogações equilibradas, Ituano levou a melhor.