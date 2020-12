Cuca conta que médico de Santo André salvou sua vida

Dérek Bittencourt

O técnico Cuca, do Santos, concedeu ontem entrevista à Veja na qual falou sobre sua recuperação da Covid-19. E entre as declarações, agradeceu ao médico andreense Fábio Novi, que é do Peixe, que usou o próprio carro para levar o treinador para o Hospital Sírio-Libanês, na Capital, onde ficou internado por 12 dias (quatro deles na UTI – Unidade de Terapia Intensiva): “Salvou a minha vida. Me pôs para dentro do carro dele sem pensar nem por um segundo nele, só em mim. Ele me ajudou muito, virou como um irmão”, salientou Cuca, que é cardiopata.

Ao Diário, Fábio Novi agradeceu, mas ponderou. “Não fiz nada além do que qualquer outro médico que atende Covid num pronto-socorro. Tive esse momento, mas temos profissionais que ficam 24 horas de frente com o novo coronavírus”, disse ele, que explicou a conduta. “Coloquei ele no carro para buscar retaguarda apropriada pelas patologias de base que o Cuca tem.”