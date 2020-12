EC S.Bernardo renova com zagueiro e capitão Alexandre

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 00:01



Uma das peças-chave do técnico Renato Peixe na campanha do acesso do EC São Bernardo no Campeonato Paulista da Série A-3, o zagueiro Alexandre teve seu contrato renovado com o Cachorrão para a A-2 de 2021. Capitão e homem de confiança do treinador, o defensor destacou qual o motivo para assinar novo vínculo com o Alvinegro.

“O ambiente foi fundamental para a renovação. Me sinto muito em casa, algo que eu resgatei dentro de mim porque é difícil ver isso no futebol. Conseguimos conquistar o objetivo do acesso que traçamos lá no começo e, por isso, me sinto muito motivado e confiante para continuar o projeto”, disse Alexandre.

Ele ainda falou sobre o que o clube necessita fazer nesta fase de planejamento e preparação para a A-2. “Temos que nos reforçar porque o nível de competitividade aumenta. É claro que é importante manter a base do elenco porque temos um projeto e, com isso, o objetivo é trazer jogadores que entendam o nosso propósito.”