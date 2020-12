Tigre e Netuno reencontram rivais da 1ª fase nas quartas de final

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 00:01



<EM>Classificados para as quartas de final da Copa Paulista, São Bernardo FC e Água Santa conheceram ontem os adversários no próximo mata-mata. E serão dois reencontros com rivais da primeira fase: o Tigre, que despachou a Ponte Preta nas oitavas, vai medir forças com a Portuguesa Santista; e o Netuno, depois de passar pelo Novorizontino, duelará com a Portuguesa.

Por ter feito melhor campanha, o São Bernardo FC decidirá o segundo jogo no 1º de Maio, quarta-feira, às 15h. A ida será neste domingo, às 10h, no Ulrico Mursa. Nos primeiros duelos com a Briosa, o Tigre venceu em casa, por 2 a 1 e empatou em Santos, 1 a 1.

Já o Água Santa, dono da pior campanha entre os quadrifinalistas, realizará a segunda partida no Canindé, quarta, às 15h. O primeiro duelo será domingo, às 15h, no Inamar. Nos embates pela fase inicial, um empate sem gols em Diadema e uma vitória da Lusa, por 3 a 1, na Capital.

Os outros dois jogos das quartas de final terão: XV de Piracicaba x Comercial; e Marília x Ferroviária.