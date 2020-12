Grupo dos EUA amplia o investimento na Via Varejo

da Redação



04/12/2020 | 00:06



A Via Varejo, companhia de capital aberto e sediada em São Caetano, comunicou ontem à noite ao mercado que a gestora norte-americana Black Rock aumentou a participação acionária na empresa. A administradora de investimentos, agora é responsável por 5% do capital social da dona das marcas Casas Bahia e Ponto Frio, totalizando, 79,9 milhões de ações ordinárias.

No anúncio do fato relevante, a Via Varejo afirmou que “o objetivo da participação acionária é estritamente de investimento, não tendo como fim alteração do controle ou da estrutura administrativa da companhia e não foram celebrados, pela Black Rock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela companhia”, informou a empresa.