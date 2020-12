Ribeirão tem maior alta de casos pela 2ª semana

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



04/12/2020 | 00:01



Ribeirão Pires é o município com maior crescimento no número de casos em sete dias do Estado pela segunda semana consecutiva. A cidade contabilizou 2.646 novos casos na última semana, 27,83% mais do que no período anterior. Entre eles, 517 foram identificados apenas na quarta-feira, quando a Prefeitura alegou que a alta foi causada após atualização por meio do e-SUS e do Sivep, plataformas do Ministério da Saúde e da Secretária de Saúde do Estado que consolidam os casos e as mortes causadas pelo novo coronavírus.

Chama atenção que a cidade também é a que registra o maior aumento na testagem, que saltou 34,67%, totalizando 8.146 exames. Em relação às internações, o crescimento no município foi de 18,75%, ficando em 11º no ranking estadual. Neste quesito, Ribeirão Pires fica à frente de localidades com mais casos absolutos da doença, como Santo André (acréscimo de 15,26%), São Bernardo (alta de 4,09%) e São Caetano (1,23%).

Os dados são da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria).

ATUALIZAÇÃO

As prefeituras do Grande ABC já confirmaram 64 mortes causadas pelo coronavírus desde domingo, média de 13 a cada 24 horas. A tendência é que esta seja a terceira semana consecutiva de aumento no número de óbitos, já que nos sete dias encerrados no sábado, foram dez falecimentos diariamente e, no período anterior, nove a cada dia. Ao todo, o vírus deixou 3.067 vítimas fatais na região.

O aumento no número de casos também é expressivo. Em cinco dias, as sete cidades confirmaram 3.205 diagnósticos, cerca de 641 diariamente. Na semana passada, a média foi de 519 positivos a cada 24 horas e, no período anterior, foram aproximadamente 424 por dia. A região contabiliza 86.378 moradores infectados.

Os registros estão distribuídos em Santo André (24.475 casos e 691 mortes), São Bernardo (34,7 mil positivos e 1.071 óbitos), São Caetano (5.234 infectados e 273 falecimentos), Diadema (11.281 diagnósticos e 515 vítimas fatais), Mauá (7.340 confirmações e 384 perdas), Ribeirão Pires (2.683 casos e 106 vidas ceifadas) e Rio Grande da Serra (665 diagnósticos e 27 óbitos). Pelo menos 71.782 pessoas já foram recuperadas no Grande ABC.

Em todo Estado, são 42.637 falecimentos e 1.267.912 diagnósticos, além de 1.126.003 pessoas recuperadas. No País, o Ministério da Saúde registra 175.270 mortes e 6.487.024 infectados pelo coronavírus. São 5.7256.010 curados.