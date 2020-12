Lauro e Filippi se reúnem pela 1ª vez para tratar da transição

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 21:38



O atual prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), recebeu no Paço o prefeito eleito José de Filippi Júnior (PT) para iniciar o processo de transição de governo. Foi o primeiro encontro público da dupla após anos – o verde foi vereador no último mandato do petista, entre 2005 e 2008.



Na reunião, os dois grupos, da atual gestão e do futuro governo, definiram calendário das reuniões. O tempo é curto: são 20 dias úteis, de hoje até a posse, no dia 1º de janeiro.



Os nomes que vão integrar a equipe de transição já foram definidos. A atual gestão nomeou a primeira-dama e chefe de Gabinete, Caroline Rocha, e o secretário Fernando Machado (Assuntos Jurídicos). Já o petista indicou Fátima Queiroz, a Fatinha (PT), o ex-prefeito e antecessor de Lauro, Mário Reali (PT), e o economista Francisco Funcia, da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), especialista em finanças públicas.



“Hoje participei da primeira reunião de transição com o atual prefeito Lauro Michels. Estabelecemos um cronograma de prioridades e tratamos da situação que se encontra nossa cidade. Grandes desafios estão por vir, mas conto com uma equipe que ama e conhece Diadema como ninguém, e estou animado e confiante”, publicou Filippi nas redes sociais, em postagem acompanhada de imagem cumprimentando Lauro no Paço. “Vamos agir com transparência e empatia. Daremos todas as informações com objetividade e clareza contribuindo para que a próxima administração faça o que for melhor para nossa cidade, continuando nosso trabalho, que sempre esteve focado no atendimento das necessidades da população”, disse Lauro.



Ao Diário, Filippi antecipou que a prioridade da nova gestão – sua quarta passagem pela cadeira – será o combate à pandemia. “Nós vamos ter uma postura muito diferente em relação à pandemia do que foi a atual gestão. Vamos chamar a equipe de atenção básica da prefeitura, vamos ter um plano de testagem, de fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários e seguir as indicações sanitárias. Não vamos ter uma varinha de condão, não vamos resolver em uma ou duas semanas, mas em dois meses, eu garanto, a nossa Prefeitura vai estar à altura do que o povo de Diadema precisa para dar suporte nesse momento crítico”, disse o prefeito eleito, que prometeu implementar comitê integrado municipal de de estudo, planejamento e enfrentamento às doenças contagiosas, incluindo a Covid-19.