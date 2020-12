Parra assume Legislativo e faz balanço da eleição

Da Redação

03/12/2020 | 21:28



O vereador reeleito Edison Parra (Podemos), que assumiu o comando da Câmara de São Caetano nesta semana, organizou reunião junto ao presidente do partido na cidade, Luiz Cicaroni, e a candidatos a vereador da sigla para avaliação da eleição deste ano. O Podemos elegeu dois vereadores – Parra e Suely Nogueira – e segue como uma das legendas mais próximas do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



“Este foi um pleito atípico devido à pandemia do novo coronavírus. Fizemos muito com poucos recursos, com pouco tempo de campanha. Parabéns a todas e todos. Orgulho define o trabalho deste grupo político. Nosso partido é um dos que mais crescem no Brasil”, sustentou Parra. Na reunião, além de Cicaroni e Suely, estavam Alberto da Ótica, Paulo Bottura e Flávio Bochetti, suplentes do partido.



Foi a terceira vez que Parra assumiu a presidência da casa. Agora, substitui Pio Mielo (PSDB), alçado à condição de prefeito pelas licenças de Auricchio e do vice-prefeito Beto Vidoski (PSDB). Ele admite que essa missão é diferente por se tratar de uma questão de saúde – Auricchio se licenciou para recuperação do quadro clínico após diagnóstico de Covid-19. “Seguimos em oração pela sua plena recuperação.”



Parra avisou que deve ser convocada sessão extraordinária para votar projetos que ainda estão pendentes antes do fim da legislatura. "Nosso trabalho continuará sendo norteado pela transparência e pelo amplo diálogo com os colegas vereadores e a população."