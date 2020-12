BC: já foram registradas 100 milhões de chaves no Pix

03/12/2020 | 19:07



O Banco Central informou nesta quinta-feira, 3, por meio de sua assessoria de imprensa, que já foram registradas 100 milhões de chaves no Pix, o serviço brasileiro de pagamentos instantâneos. A marca foi atingida nesta quinta-feira. Lançado em 16 de novembro, o Pix permite pagamentos e transferências 9 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. As operações ocorrem em menos de dez segundos.

A chave de usuário é um identificador de contas: o cliente pode cadastrar um número de celular, e-mail, CPF, CNPJ ou um EVP (uma sequência de 32 dígitos a ser solicitado no banco). Por meio dela, é possível receber pagamentos e transferências. A chave é um "facilitador" para identificar o recebedor, mas não é indispensável para receber um Pix.