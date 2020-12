Redação

Do Rota de Férias



03/12/2020 | 18:48



Palco da famosa Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), Paraty, no Rio de Janeiro, é uma das cidades mais encantadoras do Brasil. A região conta com ruas de paralelepípedo e um lindo casario colonial, que abriga pousadas, bares, restaurantes, lojas e ateliês.

Quem vai a Paraty também tem a oportunidade de explorar praias encantadoras, com águas cristalinas e cercas de verde. Por ficar na rota entre São Paulo e Rio de Janeiro, o destino é perfeito para quem deseja viajar de carro.

30 fotos de Paraty

Confira um álbum com lindas imagens de Paraty.