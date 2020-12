Procura por jatos e voos fretados deve ser alta no fim do ano

Redação

A procura por voos fretados para o fim do ano está alta e deve registrar números superiores aos dos últimos anos, segundo levantamento feito pela Fly Adam, plataforma que trabalha com 18 empresas de táxi aéreo em todo país. A pesquisa mostra que, até agora, os destinos mais procurados são os estados da Bahia, de Pernambuco, de São Paulo e do Rio de Janeiro, além das regiões de Florianópolis e da Serra Gaúcha.

“As pessoas querem viajar, mas também têm o desejo e a necessidade de voarem com segurança e mais cuidado em relação à saúde, evitando aglomerações em tempos de pandemia. Por isso, a aviação executiva se tornará um modal ainda mais importante para o país”, afirma Daniel Diniz, CEO da Fly Adam.

Voos fretados no fim do ano

Outros fatores que estão estimulando a procura por voos fretados são a alta do dólar e do euro, assim como a segunda onda da covid-19. A soma disso tudo, segundo Daniel, fará com que o turismo nacional ganhe ainda mais força nos próximos meses.

Além de viagens com foco no Réveillon, férias de janeiro e Carnaval, ainda há a demanda de pessoas que irão visitar seus familiares em outras cidades sem apelo turístico.

Jatos e turboélice

As viagens em voos fretados no fim do ano podem ser feitas a bordo de jatos com Gulfstream G450 e G550, Legacy 650, Phenom 300 e HondaJet. Outra opção são as aeronaves turboélice, como King Air B200 ou C-90GTi, entre outras. Os valores dependem de diversas variáveis, como destino e período, e podem ser consultados diretamente na plataforma da FlyAdam.