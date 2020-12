Apodi e Camilo treinam e devem reforçar a Ponte Preta na sexta-feira

03/12/2020 | 18:32



A Ponte Preta deve contar com dois dos seus principais jogadores para a importante partida desta sexta-feira, contra o Paraná, às 21h30, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O lateral-direito Apodi e o meia Camilo eram dúvidas depois de serem substituídos no final do empate com o Sampaio Corrêa, por 1 a 1, na última terça-feira, com problemas físicos. Ambos, porém, treinaram normalmente nesta quinta.

Com isso, Marcelo Oliveira pode repetir a escalação do último jogo. Mas o treinador tem dúvida. Isso porque o meia Luan Dias não foi bem e existe a possibilidade de dar lugar para um atacante, como Moisés ou Guilherme Pato.

"O caminho (das vitórias) é com trabalho sério, honestidade, intensidade, nos organizando para o jogo inteiro e não oscilando entre os tempos, aí a bola vai entrar", disse Marcelo Oliveira.

A provável Ponte para esse jogo é: Ygor Vinhas; Apodi, Ruan Renato, Wellington Carvalho e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Neto Moura e Camilo; Moisés (Guilherme Pato ou Luan Dias), Bruno Rodrigues e João Veras.

Sem ganhar há dois jogos, a Ponte Preta está na sétima colocação, com 37 pontos, quatro a menos que o Juventude, primeiro integrante do G-4, e que no sábado enfrenta a líder Chapecoense.