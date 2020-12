Sem Ibrahimovic, Milan vence Celtic e se classifica na Liga Europa

03/12/2020 | 17:30



Ainda sem poder contar com Zlatan Ibrahimovic, o Milan obteve grande virada nesta quinta-feira e derrotou o Celtic por 4 a 2, assegurando vaga no mata-mata da Liga Europa. Jogando no San Siro, o time italiano contou com o retorno do técnico Stefano Pioli, recuperado da covid-19.

Vindo de dois tropeços seguidos na competição continental, o Milan chegou aos dez pontos e ocupa o segundo lugar do Grupo H. Só está atrás do líder Lille, com 11 pontos. O time francês derrotou o Sparta Praga por 2 a 1, também nesta quinta, e avançou à próxima fase, anterior às oitavas de final.

Atuando em casa nesta quinta, o Milan quase se complicou. Aos 15 minutos de jogo, já perdia por 2 a 0, por conta dos gols de Tom Rogic, aos 7, e Odsonne Edouard, aos 14. Mas a reação veio forte, ainda na etapa inicial. Hakan Calhanoglu descontou aos 24, e Samuel Castillejo empatou dois minutos depois.

No segundo tempo, a virada veio com gol de Jens Petter Hauge aos 5 minutos. E, na reta final da partida, Brahim Diaz anotou o quarto gol dos anfitriões, aos 37 minutos.

Com a vaga antecipada na próxima fase, o Milan volta a campo pela Liga Europa, para a rodada final da fase de grupos, no dia 10, para enfrentar o Sparta Praga, fora de casa. No mesmo dia, pela mesma chave, o Celtic vai receber o Lille.

Pelo Grupo J, o Tottenham levou um susto nesta quinta, mas também garantiu a vaga no mata-mata. Comandado por José Mourinho, o time inglês cedeu gol no fim e empatou por 3 a 3 com o LASK, na cidade austríaca de Linz. Gareth Bale, Heung-Min Son e Dele Alli balançaram as redes pela equipe londrina, sendo que Bale e Alli marcaram em cobranças de pênalti. Peter Michorl, Johannes Eggestein e Mamoudou Karamoko anotaram os gols dos anfitriões.

O empate levou o Tottenham aos 10 pontos, na segunda colocação da chave, à frente justamente do LASK, que tem 7. O time austríaco até poderia alcançar o rival inglês na pontuação, na última rodada, mas leva a pior no confronto direto (perdeu por 3 a 0 na Inglaterra), primeiro critério de desempate.

A liderança do Grupo J pertence ao Royal Antuérpia, que bateu o Ludogorets Razgrad por 3 a 1, nesta quinta, em casa. O time belga alcançou os 12 pontos e também garantiu a classificação.

Pelo Grupo G, o Braga avançou ao mata-mata, se juntando na chave ao Leicester City. O time português bateu o AEK Athens por 4 a 2, fora de casa, enquanto os ingleses foram derrotados pelo Zorya por 1 a 0, longe do seu estádio. O time inglês e o português somam 10 pontos cada. Em terceiro lugar, o Zorya tem apenas seis e não pode mais alcançar os rivais.

No Grupo I, o Villarreal confirmou a classificação ao bater o Sivasspor por 1 a 0. Chegou aos 13 pontos. Pela mesma rodada, Maccabi Tel Aviv e Qarabag empataram por 1 a 1. Agora o Maccabi Tel Aviv, com oito pontos, disputa a segunda vaga do grupo com o Sivasspor, que tem seis.

Pelo Grupo K, o Dínamo de Zagreb se classificou ao superar o Feyenoord por 2 a 0, na Holanda. O time croata alcançou os 11 pontos e não pode ser mais superado pelos adversários da chave, que tem Wolfsberger (7) e Feyenoord (5) brigando pela segunda vaga. O time austríaco superou o CSKA Moscou por 1 a 0, na Rússia, também nesta quinta.

No Grupo L, o Hoffenheim entrou em campo já classificado e acabou empatando sem gols com o Estrela Vermelha, que confirmou sua vaga no mata-mata. Enquanto o time alemão soma 13 pontos, a equipe sérvia tem 10. Ambos não podem mais ser alcançados pelo Slovan Liberec, que tem seis pontos. O Liberec bateu o Gent por 2 a 1.

Além destes times, já estão classificados a Roma e o Arsenal, que ainda entrarão em campo nesta quinta-feira.