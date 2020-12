Polícia prende quadrilha de estelionatários em Sto.André

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020 | 17:00



Equipe da Dise (Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Santo André prenderam em flagrante, na tarde de ontem, sete pessoas que operavam uma falsa central de telemarketing e ofereciam empréstimos em nome de uma instituição financeira. Em imóvel localizado na Praça Câmara Cascudo, no Bairro Santa Maria, foram apreendidos diversos aparelhos celulares, pendrives, pequena quantidade em dinheiro, além de dados pessoais e bancários das vítimas. Também foram apreendidas uma motocicleta e um veículo Jeep Renegade.

Os estelionatários ofereciam empréstimos falsos e as vítimas eram induzidas a realizar depósitos bancários para que os valores pudessem ser liberados. No momento da prisão, ao menos três vítimas estavam no local onde funcionava o falso escritório, sendo que uma delas tinha ido ao endereço para cobrar a liberação do empréstimo após ter realizado o depósito solicitado.

Foram presos Thamires Fernanda Pascoal, 21 anos, Raira Mendes Cardoso, 21, Luiz Henrique Matos Dantas, 26, Ednei Augusto da Silva, 40, Solange Martins Broieti, 39, Nicoly Broieti da Silva, 19, Libia Mara Broieti, 21. Segundo a polícia, três dos integrantes do grupo já haviam sido presos há 40 dias, pelo mesmo crime, mas foram liberados.

A investigação chegou ao local onde os crimes eram praticados após denúncias. Os policiais fizeram campanha em frente ao endereço em veículo descaracterizado e acompanharam a movimentação de pessoas, até que uma das integrantes do grupo foi abordada e franqueou a entrada da equipe no falso escritório. O caso foi registrado na própria Dise como estelionato e associação criminosa.