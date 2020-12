Deu namoro? Lucas Maciel compartilha vídeo totalmente dedicado à Raissa, veja!

03/12/2020 | 16:10



Parece que o relacionamento que Lucas Maciel e Raissa Barbosa mantinham dentro de A Fazenda 12, deu match do lado de fora do confinamento. Isso mesmo, o YouTuber atualizou a sua série no Instagram, a MySelfie com um vídeo que agitou os fãs do casal Selfissa.

Selfie, como é chamado, compartilhou com seus fãs e seguidores na última quarta-feira, dia 2, um vídeo com vários momentos que ele e a ex-miss bumbum passaram tanto dentro quanto fora do confinamento.

E embalados pela música Entre tapas e beijos, Lucas não escondeu a grande aproximação que eles estão tendo e na legenda da publicação ainda quis comemorar escrevendo: um brinda à vida real. E em um determinado momento do vídeo até Marcos Mion aparece dizendo que nem acreditava que estava vendo os dois juntos fora do confinamento - lembrando que apesar de se gostarem, eles protagonizaram altas brigas dentro do reality rural.

Parece que a hulkinha fisgou o coração do YouTuber, não é mesmo? Será que dá namoro?