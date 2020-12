Patrícia Poeta assume o ?Encontro? durante afastamento de Fátima Bernardes

03/12/2020 | 16:06



Após a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes, de 58 anos, revelar que está com câncer de útero e terá de se afastar de seu programa para fazer o tratamento, a Globo anunciou que Patrícia Poeta ficará em seu lugar nesse período.

Em comunicado, a emissora informa: "Como anunciado em suas redes sociais, Fátima Bernardes irá se afastar do programa para cuidar de sua saúde. Nos próximos dias, o Encontro será apresentado por Patrícia Poeta. Desejamos pronta recuperação para a apresentadora, que terá todo nosso apoio durante o seu tratamento".

Fátima Bernardes usou suas redes sociais na noite de quarta, 2, para dizer que havia recebido o diagnóstico. "Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia", afirmou em sua página do Instagram.

Afirmou ainda que vai aproveitar para estar próxima dos "pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos". Finalizando com agradecimento pelo carinho e boas energias de todos. "Logo, logo estarei de volta para nossos encontros."

O namorado de Fátima, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) publicou uma mensagem, após a apresentadora noticiar o tratamento. "Você é mais forte do que pensa. Tudo será mais fácil do que imagina. Estamos juntos nessa, meu amor. Cada minuto importa"