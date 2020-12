03/12/2020 | 15:10



Bruno Miranda que ficou conhecido por ser o Borat do programa Amor & Sexo, acabou sendo baleado por um policial, mas o seu quadro clínico está em crescente melhoras.

E nesta quinta-feira, dia 3, o artista apareceu nos Stories de sua rede social mostrando que está realmente bem e em pé, Borat apareceu dando alguns passinhos do funk do Rei Leão.

Anteriormente, Bruno Miranda compartilhou com seus seguidores a cicatriz de sua cirurgia e nomeou como marca do renascimento. Lembrando que ele teve o rim e o intestino atingidos por um tiro, mas apesar do susto e da cirurgia, passa bem.