Fãs pedem por Flávia Pavanelli no BBB 21 e Mariana Rios desmente ida para o reality

03/12/2020 | 15:10



Ainda sem a lista divulgada das pessoas que já fecharam o contrato e as que estão sendo sondadas para o Big Brother Brasil 21, que tem previsão para estrear em janeiro de 2021, os internautas estão tratando de apontar os famosos que acreditam que seriam interessantes dentro da casa mais vigiada do Brasil.

E recentemente, o público vem colocando o nome de Flávia Pavanelli entre as características que eles gostam e que se encaixaria com as mesmas das edições passadas, visto que, a casa será dividida entre famosos e não famosos.

No Twitter já é até comentado que a influencer acabou terminando o seu noivado para focar as energias para o confinamento que está por vir, mas claro, nada foi confirmado nem pela blogueira e muito menos pela produção do programa.

E não é só o nome de Pavanelli que anda bem comentado para entrar para o BBB 21. Mariana Rios apareceu em suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 3, para desmentir os boatos de que estaria presente no Big Brother Brasil 21 e ela aproveitou que já estava na frente das câmeras e fez um gancho para mandar um beijo para o apresentador, Tiago Leifert.

Lembrando que a artista está longe das telinhas desde 2018, quando deixou de ser repórter do The Voice Brasil.