Estado de SP tem 1,27 milhão de casos e 42,6 mil óbitos pela covid-19

03/12/2020 | 14:24



O Estado de São Paulo registra até o momento 1.267.912 casos confirmados de contaminação pela covid-19 e 42.637 óbitos pela doença. Entre ontem, 2, e hoje, foram registrados 8.208 novos casos, alta de 0,7% em 24h, e 181 novas mortes, aumento de 0,4%.

Segundo dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), ontem o Estado registrou 1.474 novas internações em um único dia, o número mais alto desde 10 de setembro, quando 1.524 pessoas deram entrada no serviço hospitalar.

O Estado registra alta semanal - últimos sete dias contra sete dias anteriores - de 26,9% no número de novos óbitos e 8,6% no número de novas internações. Novos casos tiveram queda de 13,1%. Na capital, novos óbitos cresceram 32,5% e novos casos tiveram queda de 18,2%. Já as internações cresceram 9,1% na Região Metropolitana de São Paulo.

O índice de ocupação dos leitos de UTI nesta quinta-feira (3) é de 53,7% no Estado e de 60,7% na região metropolitana da capital. Em comparação, os índices há duas semanas, em 19 de novembro, eram de 43,5% para o Estado e 49,7% para a Grande São Paulo.