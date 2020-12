Petróleo com baixo teor de enxofre está sendo muito bem aceito, diz Petrobras

03/12/2020 | 13:49



O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, informou que o petróleo de baixo teor de enxofre do pré-sal brasileiro está sendo muito bem aceito no mercado internacional, e que vem sendo vendido com prêmio sobre o tipo Brent, referência dos negócios da estatal. "Estamos a caminho de consolidar o petróleo de baixo teor de enxofre que está sendo muito bem aceito, e negociado com prêmio em relação ao Brent", disse em painel da Rio, Oil & Gas 2020, que termina nesta quinta-feira, 3.

Ele afirmou que o Brasil está acostumado a ver o petróleo como um negócio local, mas a pandemia mostrou como é importante a inserção internacional, que compensou para a Petrobras a fraqueza do mercado interno no auge da crise da doença, em abril e maio.

"Temos perspectivas muito boas, porque o mercado é muito maior que o Brasil, e dão muito mais flexibilidade diante de uma crise. A Ásia é o mercado que mais cresce, se recuperou mais rapidamente, principalmente China e Índia, e precisam das nossas matérias-primas", avaliou Castello Branco.