"São Paulo começa a vacinação em janeiro", diz Doria

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



03/12/2020



O anuncio feito pelo Ministro da Saúde Eduardo Pazuello ontem, de que as vacinas estarão liberadas apenas em março para aplicação, causou descontentamento ao governador João Doria (PSDB) e os demais representantes do comitê do Centro de Contingência no combate ao coronavírus. O grupo acaba de opinar sobre a declaração em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. "São, em média, 500 brasileiros que morrem ao dia. Vão esperar morrer mais quantos até liberar a vacinação? Sessenta mil brasileiros podem morrer por causa da irresponsabilidade de um governo negacionista. Independente da decisão do governo federal, a população de São Paulo será vacinada a partir de janeiro", garantiu Doria. Na segunda-feira, o Estado deverá anunciar o cronograma de imunização.

O governador diz isso no dia em que o segundo lote de doses da Coronavac, vacinadesenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantã, chegou a São Paulo. O Estado já havia recebido 120 mil doses da Coronavac em novembro.

"Nós estamos perplexos desta vacinação começar apenas em março. Em janeiro teremos milhares de pessoas que vão ficar doentes, vão internar, entrar a óbito, infelizmente. Em janeiro já teremos a vacina no Brasil. No meu entendimento, no momento que o Butantan entregar o resultado da fase 3, previsto para o dia 15, a vacina estará técnica e formalmente apta a ser utilizada em caráter emergencial. Todas as colocações ontem anunciads pelo Ministério da Saúde para que a vacina preencha requisitos para uso emergencial estão sendo cumpridas pela Coronavac. Poderá ser usada, então, pelos primeiros grupos", diz o secretário-executivo do Centro de Contingência, João Gabbardo.