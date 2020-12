Rogério Fernandes retomou o casamento com Ivy Moraes pela família, mas afirmou que não é apaixonado por ela

03/12/2020 | 13:11



A polêmica em torno da suposta traição do marido de Ivy Moraes, Rogério Fernandes, parece estar longe de acabar - isso porque, depois de revelar que áudios e prints confirmariam a escapadinha de Rogério, a colunista Fábia Oliveira afirma ter tido acesso a um áudio no qual ele admite que não está apaixonado por Ivy, e só teria reatado o casamento pela família.

Segundo a colunista, a declaração em questão teria sido dada por Rogério no dia 2 de maio, um dia depois que o casal havia anunciado a reconciliação, durante uma conversa com uma affair com quem ele estava se relacionando na época - e que não seria a mesma com a qual ele teria traído a esposa em outubro de 2020:

- Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela. Eu não sinto [mais nada pela Ivy], é uma coisa que eu acho que tenho que construir.

Além disso, a colunista também alega que apesar de a assessoria de Ivy ter dito que Rogério estava solteiro em abril, data na qual teria ocorrido outra traição, ele e a ex-BBB já estariam juntos, uma vez que começaram a reatar o relacionamento antes do comunicado oficial do fato - e época em que a modelo ainda tinha pendências com o então namorado, Fernando Borges.

Mas isso não é tudo: Fábia também afirma que, apesar de o comunicado oficial do cancelamento do casório - que ocorreria em Cancún, no México, no próximo dia 10 - apontar que a decisão partiu dos próprios noivos, o cancelamento se deu porque muitos patrocinadores não quiseram associar sua imagem ao escândalo da suposta traição.

Rogério Fernandes se manifesta

Depois de tantas polêmicas e da notícia de que Ivy e Rogério estariam separados para absorver as informações, o marido da modelo publicou um texto em seu Instagram no qual elogia a esposa e admite que errou com ela:

A Ivy é uma mulher única, uma mãe guerreira, batalhadora, honesta, simples e verdadeira! Hoje mais do que nunca consigo ver o tamanho da mulher que está ao meu lado, que não merece estar debaixo de julgamentos e da crueldade da internet e principalmente da minha falha como marido independente do contexto, se estávamos separados ou não? Sou cheio de defeitos, me sobram erros e me faltam muitos acertos, reconheço e sinto vergonha disso? Mas eu preciso me reerguer, mesmo estando sem a minha moral e meu psicológico totalmente abalado!

Em seguida, ele afirma que irá lutar para reestabelecer a relação:

Sou cheio de defeitos, me sobram erros e me faltam muitos acertos, reconheço e sinto vergonha disso? Mas eu preciso me reerguer, mesmo estando sem a minha moral e meu psicológico totalmente abalado! Algumas coisas servem para te derrubar ou para você enxergar o que realmente importa e te faz feliz! Estamos em um momento delicado, mas eu vou lutar com todas as forças que há nesse mundo para reestabelecer a minha família e nossa vida em Deus... e farei isso até a última esperança me restar.

Será que depois de tudo isso o casal vai conseguir ficar junto?