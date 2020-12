Neymar teria ficado furioso com rumores de affair e desfaz amizade com Gabily

03/12/2020 | 13:11



Parece que o suposto romance entre Neymar Jr e Gabily azedou mesmo antes de ir para frente ou de alguma confirmação! De acordo com a colunista Fabia Oliveira, o jogador não teria gostado nada dos rumores de romance com a cantora.

Os rumores de um affair entre os dois começaram em novembro de 2020, após eles desembarcarem juntos no Brasil, e antes disso, a cantora postou várias fotos em Paris, onde ele mora. O jornal Extra ainda informou que o namoro dos dois era aberto, e já durava oito meses na ocasião. Além disso, comentários trocados nas redes sociais também davam a entender que Neymar e Gabily tinham algo.

Porém, segundo Fabia, o jogador teria ficado furioso com os rumores e teria rompido a amizade com a cantora após saber, que nos bastidores, Gabily teria sido a responsável por espalhar o boato do namoro. No Instagram, Neymar não aparece como um dos seguidores da moça.

Também na rede social, Neymar escreveu em uma postagem no dia 27 de novembro: O golpe está aí, cai quem quer. Será uma indireta?