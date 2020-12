Mercado privado não tem previsão de recebimento de vacinas contra covid-19

03/12/2020 | 12:24



A Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas (ABCVAC) afirmou, por meio de nota, que não existe qualquer previsão a curto prazo de abastecimento de vacinas contra a covid-19 para o mercado privado.

De acordo com a associação, toda a produção mundial do imunizante está dedicada ao pleno atendimento dos governos. "Não existe qualquer previsão a curto prazo, e não se pode falar em abastecimento para o setor privado de vacinação, antes do segundo semestre de 2021." comunicou a ABCVAC.

No comunicado, a instituição destacou que a vacina só pode ser considerada após a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e que primeiro deve ser atendida a demanda dos grupos prioritários.

Também foi ressaltado que as associadas da instituição possuem tecnologia e capacidade técnica para atuar com toda e qualquer vacina produzida. No entanto, a preocupação atual da entidade é a cobertura vacinal para doenças que já possuem imunizantes.