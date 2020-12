Gusttavo Lima intriga fãs ao aparecer com anel no anelar direito - e internautas apontam curtida do cantor em foto de Andressa Suita

03/12/2020 | 12:10



Gusttavo Lima deu o que falar nas redes sociais na tarde da última quarta-feira, dia 2 - isso porque, além de aparecer usando um anel muito parecido com uma aliança, o cantor também parece ter curtido uma foto de Andressa Suita pela primeira vez desde o anúncio da separação! Todos esses detalhes, é claro, não passaram despercebidos pelos internautas, embora o casal tenha finalmente assinado os papéis do divórcio.

No Stories do Instagram, o sertanejo postou uma série de vídeos falando sobre o lançamento de uma nova linha de produtos, mas o que realmente chamou a atenção foi o anel que ele usava no anelar direito, no qual geralmente se usam as alianças de compromisso. Nas postagens do feed de Gusttavo, alguns seguidores chegaram a questionar sobre o fato:

Bebe tá de aliança?, notou uma fã;

Que anel é esse nesse dedo?, questionou outra;

Só eu que reparei na aliança no dedo dele?, comentou uma terceira.

Mas essa não foi a única coisa que eu o que falar entre os usuários da rede social: os mais atentos também perceberam que Gusttavo teria curtido a foto mais recente postada por Andressa Suita - algo que não era observado desde o anúncio da separação:

Gusttavo Lima curtiu? O pai tá on, apontou um dos seguidores;

Só eu que percebi que o Gusttavo Lima curtiu a foto da Andressa? Teremos volta?, questionou outro;

Só consegui prestar atenção no Gustavo curtindo a foto, admitiu uma fã.

No entanto, parece que o cantor decidiu retirar seu amei da foto, já que seu nome não aparece mais na lista de pessoas que curtiram o post.

Papéis assinados

Apesar da esperança dos fãs, parece que o término realmente é oficial. De acordo com o jornal Extra, o ex-casal assinou recentemente os papéis que oficializam a separação, embora a partilha de bens continue sendo discutida judicialmente. O veículo informa que a pensão de 54 salários mínimos solicitada pela modelo não foi alterada.

Os dois, inclusive, já deletaram as fotos nas quais apareciam juntos nas redes sociais, deixando apenas as que estão ao lado dos filhos. O jornal ainda afirma que, embora as ocasiões em que Lima se encontra com os filhos tenham se tornado mais frequentes, o cantor e a modelo evitam se encontrar nos momentos de troca de guarda.