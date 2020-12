Titi Müller realiza cirurgia de emergência: Susto

03/12/2020 | 12:10



Titi Müller usou o Instagram para contar aos seguidores que precisou encarar uma cirurgia de emergência na última quarta-feira, dia 2. No relato, ela afirmou que não tinha certeza se deveria dividir com os fãs o momento delicado, no entanto, acreditou que poderia contribuir de alguma forma.

Essa semana, faltando poucos dias pro Benja completar 6 meses, tive o meu primeiro perrengue real na amamentação. Fiquei na dúvida se deveria compartilhar um momento tão delicado, mas sei o quanto espaços virtuais como esse tem me ajudado nessa jornada, então senta que lá? vem textão, disse inicialmente.

No texto, que legendava a foto com a marca da operação realizada, a apresentadora relatou que teve um cisto, que progrediu para uma mastite e acabou virando um abscesso que precisou ser drenado.

Amei amamentar meu filho desde o primeiro segundo, mas isso não quer dizer que foi uma tarefa fácil. Exige até a última gota da nossa energia e, no meu caso, ginásticas mirabolantes de ordenhas por conta do uso de uma medicação que preciso tomar todos os dias, e em seguida suspender a teta livre por algumas horas. A bomba elétrica é praticamente outro filho, tenho uma relação de amor e ódio com aquele barulho insuportável que me ajuda a preencher cada dobrinha exclusivamente com meu leite. Acontece que esse super estímulo desencadeou um cisto há alguns meses, e por ser indolor e ter aparecido de uma hora pra outra, foi totalmente ignorado. É louco como a gente se anula nas pequenas e grandes coisas nesse processo de maternidade pandêmica, em que os mínimos assuntos do bebê viram prioridade e o checkup da mãe fica pra trás. Enfim. O tal cisto, que logo mais descobri que chamava galactocele e era inofensivo, misturou com uma mastite e virou um baita abscesso que teve que ser drenado ontem em uma cirurgia de emergência., contou.

Ela ainda afirmou que já está em casa e que tudo não passou de um baita susto:

Já estou em casa e passo bem, apesar do susto e da dor do c***e toda a vez que o peito enche e preciso esvaziar. Não sei se vou conseguir continuar amamentando em LD com um peito só, e tudo bem se não der. É impossível dar conta de tudo sempre e está? tudo bem.

E por fim aconselhou as mamães que também enfrentam os mesmos desafios:

Mães que me seguem, saibam que o perrengue de vocês é o perrengue de todas. A gente posta só foto do bebê gargalhando e dormindo pleno porque na hora do pega pra capar a última coisa que dá pra fazer é tirar uma foto, e vocês sabem disso. E pelo amor das Deusas, não ignorem sinais de alerta quando é no corpo de vocês e não do bebê. Quanto mais acabada a mãe, mais bem cuidado o filho é uma das ~sabedorias populares~ mais violentas e cruéis do patriarcado. Bora tratar com muito amor as mamas, a mama e o resto do corpo inteiro.