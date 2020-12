Marina Ruy Barbosa estaria sendo obrigada a cumprir regras em seu casamento com Xandinho Negrão

03/12/2020 | 12:11



Marina Ruy Barbosa e Xandinho Negrão estariam vivendo uma crise no casamento. Segundo informações do colunista Leo Dias, a família do piloto estaria influenciando na relação de forma negativa, o que acabou com o conto de fadas do casal. Entretanto, isso não significa que eles estão separados ou que irão se separar - pelo menos por enquanto.

Como você já deve saber, Xandinho vem de uma família bilionária, uma das mais ricas do Brasil. Eles são donos de fazendas, empresas de energia eólica e já tiveram uma indústria farmacêutica, que foi vendida por alguns bilhões de reais. Por isso, eles querem evitar futuros problemas fiscais para as empresas e até sequestros ou assaltos. E quem poderia ter uma atitude mais discreta nas redes sociais? Sim, Marina, que durante muito tempo sempre compartilhou suas viagens e planos com os seus fãs na internet.

A atriz, então, teria sido proibida de revelar a sua localização publicamente. Ela não pode marcar os locais onde está e nem publicar fotos de jantares e mansões da família. Ela também estaria andando com seguranças quando está no Rio de Janeiro ou em São Paulo.

Além disso, Xandinho tem ficado muito no Nordeste, onde tem empresas, enquanto Marina permanecesse em São Paulo. Isso tudo fez com que relação dos dois ficasse desgastada.

Ainda de acordo com o colunista, a artista não estaria se sentindo mais à vontade em estar com a família do marido. O que mantém o casamento é o amor e relação sólida que eles tinham antes da crise. No entanto, Marina estaria reclamando da situação para amigos mais próximos.

Procurada, a assessoria de imprensa de Marina afirmou que não tem nada para comentar sobre o assunto.