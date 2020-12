Fátima Bernardes ganha recado de Ana Maria Braga após descoberta de câncer: - Esse susto vai passar logo

03/12/2020 | 12:10



Fátima Bernardes anunciou por meio de um post que descobriu um câncer no útero em estágio inicial. Com isso, o Encontro Com Fátima Bernardes será apresentado por Patrícia Poeta e André Curvello. E na manhã dessa quinta-feira, dia 3, antes que a atração começasse, Patrícia conversou com Ana Maria Braga:

- Eu imagino, Ana, você que já enfrentou algumas vezes essa doença que assusta, que você queira dizer algo pra nossa querida Fátima.

Ana, então, mandou seu recado:

- Primeiro, queria mandar um beijo enorme e um carinho pra Fátima. Eu queria dizer, viu Fátima, que você deve estar bem atrapalhada, porque qualquer pessoa fica bem atrapalhada, não é para menos. Você recebe uma notícia dessa, parece bem assustador, mas como você disse no post, ainda bem que você descobriu no estágio inicial, porque você faz os exames de rotina. Eu recomendo muito isso para homens e mulheres, porque descobrir no estágio inicial ajuda enormemente.

Em seguida, acrescentou:

- Você tem dentro de você uma força que você bem imagina que tem. Eu tenho certeza que você é essa mulher, se bem a conheço, e estará de volta logo mais com um sorriso largo, enfeitando nossas manhãs. Esse susto vai passar logo.

Quando o programa começou, Patrícia se emocionou ao falar:

- [O anúncio] pegou a todos nós de surpresa. Confesso que estamos ainda processando a informação. Ela, então, por conta disso, ela vai ficar alguns dias afastada do trabalho para fazer o tratamento, fazer a cirurgia.

Em seguida, diversos famosos como Lenine, Vitor Kley, Luisa Possi, Lulu Santos, Paulo Gustavo, Ana Furtado, Sandra Annemberg, Angélica e Fabiana Karla, mandaram recados à Fátima.