Ana Hickmann mostra solidariedade à Fátima Bernardes após notícia de câncer da apresentadora

03/12/2020 | 11:10



Ana Hickmann mostrou o seu lado generoso ao demonstrar apoio à apresentadora Fátima Bernardes. Como você viu, a jornalista anunciou na noite da última quarta-feira, dia 2, que descobriu um câncer no útero em estágio inicial. Fátima comunicou que ficará uns dias reclusa para cuidar da saúde e que fará uma cirurgia para a retirada do tumor. E Hickmann, que também está vivendo essa realidade delicada do câncer através do marido Alexandre Correa, comentou no Instagram que acredita na vitória de Fátima contra a doença.

Você já venceu. Deus está com você.

O comentário de Ana, até o momento desta publicação, recebeu centenas de curtidas. A solidariedade da apresentadora do Hoje Em Dia, mesmo com uma concorrente direta, já que o Encontro vai ao ar no mesmo horário que o programa da Record TV, sensibilizou os internautas.

Alexandre Correa vem compartilhando detalhes de sua rotina na luta contra o câncer em suas redes sociais. Desejamos uma ótima recuperação a ele e também à Fátima.