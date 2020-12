Zezé Di Camargo chora e se emociona em missa de sétimo dia do pai, Seu Francisco

03/12/2020 | 11:10



Na noite da última quarta-feira, dia 2, aconteceu a missa de sétimo dia de Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano, que morreu aos 83 anos de idade no dia 23 de novembro, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. No evento, alguns parentes estavam presentes, menos Luciano, que foi diagnosticado recentemente com coronavírus. Ele já havia deixado de ir ao velório por conta da doença.

Segundo informações do G1, a missa aconteceu em Goiânia e contou com a participação de Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo - músico que morreu em um acidente de carro em 2015. Ao subir no altar, Felipe cantou Ninguém Explica Deus e, logo em seguida, Zezé, a mãe dele e viúva de Seu Francisco, Helena Camargo, e os irmãos Emanuel Camargo e Camarguinho se juntaram ao cantor.

Depois, Zezé, visivelmente emocionado, cantou junto com Camarguinho e Felipe Araújo a canção No Dia que eu Saí de Casa. Em seguida, Zezé escolheu a música Nossa Senhora para cantar:

- Um ser humano igual ao meu pai não se fabrica mais hoje em dia, disse Zezé, após citar que o filme Dois Filhos de Francisco retrata apenas 10% da grandiosidade do pai.