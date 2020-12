Quer comprar ou trocar automóvel? Veja como negociar sem riscos

Final de ano pode ser um bom momento de negócio para quem pretende trocar ou comprar um veículo. Em um ano desafiador como 2020, o setor automotivo tem identificado sinais de retomada e crescimento na demanda.

Dados de outubro da plataforma de compra e venda online OLX mostram que houve crescimento de 23% nas vendas na categoria de autos, se comparado com o mesmo período do ano passado.

Para Flávio Passos, VP de Autos e Comercial da empresa, uma das vantagens do período são as promoções e condições especiais de negociação para a compra. “Este é o momento em que muitas concessionárias estão renovando seus estoques para o próximo ano e promovem feirões com taxas mais baixas e até isenção de IPVA, por exemplo”, explica.

Confira, a seguir, dicas de segurança do Garagem360 e da OLX para compra ou venda de um veículo por meio de plataformas online.

Para quem compra

Evite negociar com terceiros

A opção mais segura é realizar toda negociação com o vendedor do veículo. Desconfie de vendedores que estão apenas intermediando a negociação e não estão presentes no momento de visita/concretização da venda. Fique atento e desconfie se o vendedor estiver muito apressado, nervoso ou impaciente para fechar o negócio.

Levante Informações

Certifique-se de que o vendedor é o proprietário legítimo do veículo. Você pode verificar se o documento do carro é verdadeiro entrando em contato com o DETRAN. Aproveite também para verificar, pelo Renavam, se o veículo tem multas e IPVA pendentes. O Registro Nacional de Veículos Automotores é o documento que nos permite verificar todo o histórico do carro. O Renavam é como se fosse o CPF, RG, Certidão de Nascimento e Óbito do veículo e vem impresso no CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, emitido pelo DETRAN, ou no documento de Transferência do Veículo. Seja cuidadoso com contratos de consórcios e prestações. Pesquise a documentação e o histórico da empresa envolvida.

Cuidados no Pagamento

Evite realizar qualquer tipo de depósito antecipado (pagamento de entrada) sem antes ver o veículo de perto, conferir se está em bom estado e com todos os acessórios anunciados; se estiver negociando com concessionária, evite pagamento para contas de pessoas físicas.

Excessos de facilidades

Desconfie se o veículo está em perfeito estado com valores muito abaixo do mercado e tenha cuidado com anúncios que oferecem frete grátis para a entrega do veículo. Esteja atento se o vendedor alegar que ganhou o veículo em uma promoção/sorteio, que é ex-funcionário de uma empresa, ou se diz trabalhar nas montadoras de veículos e que, a partir disso, conseguiu o automóvel mais barato. Prefira negociar sempre pelo chat da plataforma, concentrando a conversa em um único canal.

Segunda opinião

Ao identificar um veículo de seu interesse, peça uma segunda opinião a pessoas de sua confiança e, se possível, alinhe com o proprietário uma revisão com um mecânico de confiança antes de efetuar qualquer pagamento.