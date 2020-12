Bolsonaro 'convida' José Múcio para o governo: 'Sou apaixonado por você'

03/12/2020 | 10:37



O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez um convite informal ao ministro José Múcio Monteiro, do Tribunal de Contas da União (TCU), para integrar o Executivo. O magistrado vai se aposentar do tribunal e será substituído por Jorge Oliveira, atualmente chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Bolsonaro e Múcio foram deputados federais juntos na Câmara. "Se a saudade lhe bater, venha para cá, estará entre nós, pode ter certeza, no nosso primeiro time, para do outro lado aqui, do Executivo, traçarmos e bem fazemos política para o futuro da nossa nação", disse o presidente durante a abertura do Fórum Nacional de Controle, organizado pelo TCU virtualmente.

Na quarta-feira, 2, a ministra Ana Arraes foi eleita para presidir o tribunal a partir de 2021, cargo ocupado por Múcio

Em uma fala rápida na cerimônia, Bolsonaro declarou que o ministro sai "muito precocemente" do TCU e que, como um vinho, fica "cada vez melhor".

"Zé Múcio, me permite, eu sou apaixonado por você. Gosto muito de Vossa Excelência", disse o chefe do Planalto, afirmando que os dois passaram por bons e maus momentos na Câmara.