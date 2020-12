Patrícia Poeta assume o Encontro durante ausência de Fátima Bernardes, que se afasta para tratar de um câncer no útero

03/12/2020 | 10:11



Fátima Bernardes anunciou na última quarta-feira, dia 2, que foi diagnosticada com câncer no útero e terá que se afastar do programa Encontro para passar por uma cirurgia. Além de se preocuparem com a apresentadora, muitos internautas também passaram a especular quem poderia substituir Fátima durante sua licença médica, e alguns apontaram para o nome de Fernanda Gentil.

A assessoria da Rede Globo afirmou em comunicado que quem assumirá o comando do programa durante a ausência da jornalista é a apresentadora Patrícia Poeta, do É de Casa:

Como anunciado em suas redes sociais, Fátima Bernardes irá se afastar do programa para cuidar de sua saúde. Nos próximos dias, o Encontro será apresentado por Patrícia Poeta. Desejamos pronta recuperação para a apresentadora, que terá todo nosso apoio durante o seu tratamento.

Já na noite de quarta, Fernanda publicou em seu Instagram duas fotos em homenagem a Fátima, acompanhadas de um texto no qual expressa sua admiração por ela e afirma que está na torcida por sua breve recuperação:

Essa mulher que sempre foi gigante, nossa companheira de tantas manhãs, Copas e notícias, agora está maior ainda. Tá corajosa, tá forte, tá firme e tá precisando que a gente retribua, mais ainda, o carinho que ela tem com todos nós, fãs-telespectadores. Eu sempre aproveitei todas as oportunidades pra tornar pública a minha admiração por ela, e agora estou aproveitando mais uma: Fátima, sinta-se abraçada e beijada mesmo em um ano à distância. Saiba que a sua torcida é incalculável, e eu ouso dizer - com toda certeza - que eu tô na primeira fileira há anos. Agora não vai ser diferente! Vai lá, enfrente esse desafio, e volte rapidinho pra contar pra gente que tá tudo bem.

No mesmo texto, Gentil ainda nega que irá substituir a namorada de Túlio Gadêlha, alegando que logo sairá de férias e confirmando que essa tarefa ficará a cargo de Patrícia Poeta:

Assim que a Fátima postou, recebi muitas mensagens da imprensa perguntando se ficaria no Encontro durante este período. Não fico, entro de férias na sexta. Patrícia [Poeta] comanda o Encontro nos próximos dias. E na verdade nada disso tem importância nem espaço perto da corrente de amor e orações que vamos fazer pra essa pessoa tão querida.

A loira ainda finalizou a homenagem de maneira emocionante, ressaltando que a apresentadora do Encontro a inspira de diversas maneiras:

Amo você, Fátima. Mesmo. De um lugar do meu coração onde o amor nasce não necessariamente porque conheço a pessoa de maneira próxima e profunda, mas sim porque ela me toca por todas as facetas que desempenha com maestria; no seu caso mãe, mulher, jornalista, apresentadora, e agora mais do que nunca, ser humano. Parabéns pela sua coragem e pela sua franqueza. Elas te trouxeram até onde você chegou. E elas vão te levar até a cura. VOLTA LOGO!!!!!!