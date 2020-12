Luísa Mell se revolta após Larissa Manoela doar cachorro e atriz se explica: Não abandonei

03/12/2020 | 10:10



O nome de Larissa Manoela está dando o que falar nas redes sociais depois que foi revelado que a atriz não está mais com a cachorrinha vira-lata Vitória Regina, adotada por ela através do Instituto Luísa Mell. A atriz foi acusada de abandono e acabou sendo alvo de críticas por parte de internautas e até mesmo de Luísa Mell, que não deixou de se posicionar sobre o assunto, mostrando indignação com a atitude da artista.

Gente, estou sendo marcada em milhares de comentários a respeito da @larissamanoela que doou a cachorrinha Vitoria, adotada do @institutoluisamell. Confesso que fiquei muito triste quando vi a noticia na internet e com a resposta da assessoria da @larissamanoela que alegou que, por compromissos profissionais, a Larissa não tinha tempo de cuidar da Vitoria. Mas fiquei mais triste ainda por saber que ela tem outros cães, todos de raça e apenas a vira-latas Vitoria foi doada. Sinto que alguém que inspira tanta gente, que batalhou tanto na vida trabalhando desde cedo para chegar aonde chegou, dê esse exemplo quando se trata de uma vida, disse Luísa ao divulgar uma foto do Instagram de Larissa, que aparece com todos seus cachorros, inclusive Vitória.

A ativista ainda pontuou que após Vitória já tinha um histórico de negligência e terá que recomeçar sua adaptação com uma nova dona:

Adotar um cãozinho deve ser sempre um ato de amor. Uma vida não pode ser tratada como um objeto. Cães, gatos e outros animais criam laços de amor, se apegam e se acostumam com o ambiente em que vivem. Vitoria já tinha uma historia de abandono, de negligencia antes da adoção. Passou anos com a Larissa e agora, terá que recomeçar.

Por fim, Luísa ainda mandou um mensagem direcionada à Larissa, pedindo que ela reveja a atitude tomada:

Estou com o coração em pedaços. Dizem que na juventude aprendemos, mas apenas na maturidade compreendemos. @larissamanoela, de coração, admiro sua história, sua garra e conquistas merecidas, mas espero que em breve, você compreenda o que essa atitude representa e o exemplo que você pode ter dado aos seus fãs que, como você, estão aprendendo na juventude. Caso a Vitoria precise de qualquer assistência, como qualquer um de nossos adotados, conte com o @institutoluisamell. Realmente uma pena que isso tenha terminado dessa forma para a Vitoria. Meu compromisso sempre será? com os animais.

Diante da repercussão do assunto, Larissa Manoela apareceu no Instagram Stories na noite da última quarta-feira, dia 2, para dar sua versão sobre os fatos, reiterando que nunca abandonou a cachorrinha.

- Não abandonei a cachorrinha que eu adotei. Eu nunca faria isso. Todo mundo sabe do meu amor pelos animais. Algumas pessoas se aprofundaram sem saber da verdade, do que realmente aconteceu. Tenho outros cachorros vira-latas e não faço distinção entre eles. Vitória Regina está com uma pessoa de extrema confiança minha. Ela não se acostumou com a minha ausência. Ela ficou triste, não estava comendo direito e começou a brigar com outros cachorros. Pensando no bem estar da Vitória Regina, que para mim é o principal, eu aceitei a ajuda da Roberta, que se prontificou a cuidar da Vitória para mim.

Ela ainda afirmou que entregar Vitória para Roberta foi nada mais que um ato de amor:

- Ela está com a Roberta, que é uma amiga de anos, ela está super bem, tenho notícias sempre. Parem de destilar ódio na internet para cima de mim e da Roberta. Foi um ato de amor que a gente fez pela Vitória Regina que está super bem com as suas duas mamães, recebe muito amor e muito carinho.

Por fim, a atriz afirmou que não tem nada para esconder e respeita os animais:

- Não temos nada para esconder, me sinto no dever de falar com vocês, abraço essa bandeira há anos, não faço para garantir post no Instagram ou ser superficial. Eu sou sincera, real, tenho muito amor, carinho, cuidado e respeito pelos animais que eu tanto amo.