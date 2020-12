03/12/2020 | 07:10



Dia 10 de dezembro será comemorado o centenário de Clarice Lispector. Para homenageá-la, o Instituto Moreira Salles (IMS) lançará, nesse mesmo dia, quando ela é celebrada com eventos no Hora de Clarice, novo site bilíngue sobre a escritora.

O portal contará com fotos, manuscritos, áudios, vídeos, cartas, aulas e textos críticos, em grande parte do acervo de Clarice, sob a guarda do IMS desde 2004.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.