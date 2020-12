No 1º dia à frente do Paço, Pio faz vistoria e assina dois projetos

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 21:59



No primeiro dia como prefeito em exercício de São Caetano, Pio Mielo (PSDB) realizou vistoria nas obras do Atende Fácil Saúde, previsto para ser entregue no primeiro semestre de 2021, e assinou dois projetos de lei represados no Paço. As propostas tratam sobre subvenções de quase R$ 4 milhões do Tesouro para entidades da cidade, como as APMs (Associações de Pais e Mestres), e contribuições ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, à FUABC (Fundação do ABC) e a forças de seguranças que atuam no município – aporte para auxiliar custeio de despesas de delegacias de Polícia Civil e da Polícia Militar.



“Tive a honra de assinar como transferência direta para as APMs e contribuição a forças de segurança”, pontuou Pio. Os itens devem ser encaminhados hoje para protocolo na Câmara, com expectativa de possível levantamento de recesso parlamentar para apreciá-los junto com outras matérias em análise no Palácio da Cerâmica. O pagamento do auxílio transporte escolar, por sua vez, será feito amanhã – investimento em torno de R$ 450 mil para atender 1.400 pessoas. O tucano considera que ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19 serão principal desafio no período, principalmente com as novas restrições por conta da regressão de fase no Plano São Paulo.



Em breve cerimônia pela manhã desta quarta-feira (2), o tucano, que preside o Legislativo, tomou posse no cargo à frente do Executivo. Ele responderá pelo governo por três semanas, no lugar do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).



Auricchio solicitou licença de saúde até o dia 20 de dezembro para tratamento das sequelas do período de internação em decorrência do diagnóstico de Covid – os cuidados em casa englobam processo de fisioterapia e acompanhamento nutricional. O posto ficaria sob responsabilidade do vice Beto Vidoski (PSDB), mas o número dois do Paço requereu afastamento por motivos particulares, que vai vigorar até 11 de dezembro. Diante do quadro, a função caberá no intervalo ao presidente da Câmara.



O ato oficial de posse na Prefeitura contou com as presenças de secretários municipais, boa parte dos vereadores e o deputado estadual Thiago Auricchio (PL). Pio reiterou, na solenidade, que não fará mudanças na condução da cidade. “Tenho muita serenidade para não tomar decisões diferentes daquelas que já vinham sendo tomadas. Não são necessárias alterações no comando do avião quando se está fazendo um voo de cruzeiro”, disse, ao acrescentar confiança na rápida recuperação de Auricchio. “Muito em breve o prefeito estará de volta para liderar a cidade.”



Logo depois da cerimônia, o prefeito em exercício visitou o novo equipamento de saúde que está em construção na esquina entre as avenidas Goiás e Roberto Simonsen. A visita técnica ocorreu ao lado da secretária de Saúde, Regina Maura Zetone. A unidade pretende reunir no mesmo local centro de especialidades, com 16 consultórios, espaço de diagnósticos de análises clínicas e por imagem, ala de atenção geriátrica e farmácia pública com funcionamento 24 horas – investimento total de R$ 20 milhões, sendo R$ 12,6 milhões nas intervenções e o restante em aparelhos e mobiliário. “As obras estão em plena evolução, e serão entregues no ano que se aproxima, conferindo ainda mais eficiência nos atendimentos”, relatou Pio.