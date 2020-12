Família arrecada dinheiro para traslado de andreense morto na Bélgica

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 18:54



A família de Wellington Oliveira, 26 anos, organiza uma arrecadação virtual para pagar o traslado do corpo do jovem que morreu no dia 30 de novembro, na Antuérpia, na Bélgica, para São Bernardo. Oliveira trabalhava soldando dutos de petróleo e foi atropelado por um caminhão, ao sair do seu carro no acostamento de uma rodovia, após ficar sem gasolina no veículo.

Para que o velório seja realizado no Brasil, a família precisa de aproximadamente 20 mil euros (cerca de R$ 126,4 mil). “Temos até o dia 13 para arrecadar esse dinheiro, ou ele será enterrado lá”, explicou o irmão Renan Neri, 32, barbeiro. Outra opção é comprar passagens para que os pais de Oliveira possam ir até a Bélgica se despedir do filho.

Wellington Oliveira nasceu em Santo André e morava na Bélgica desde 2014. Deixou a esposa, também brasileira, três filhos e dois enteados. Quem puder contribuir com a arrecadação pode fazer a doação por meio do link http://vaka.me/1577711 .