Trancoso: confira 30 imagens deste lindo refúgio do Brasil

Apesar de ser um distrito de Porto Seguro, na Bahia, Trancoso tem vida e alma própria. Com o passar dos anos, o refúgio foi do hippie ao hype, deixando de ser um lugar isolado para se transformar em um dos destinos de praia mais luxuosos do Brasil.

Há quem diga que a região perdeu um pouco a essência com a chegada dos milhares de turistas, mas o fato é que ela continua linda demais. Ali está o Quadrado, famosa praça com casas coloniais onde há desde restaurantes até sorveterias deliciosas.

Mas o melhor de tudo está na natureza de Trancoso, com praias cercadas de verde e vigiadas por enormes falésias. A Praia do Espelho é uma das mais famosas da região, mas há muito que explorar por lá.

