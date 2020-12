Claudia Rodrigues tem 'ótimos resultados' de exames, diz empresária

02/12/2020 | 18:17



Claudia Rodrigues está internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde a última segunda-feira, 30. Adriane Bonato, amiga e empresária da atriz, deu mais informações sobre seu estado de saúde nesta quarta-feira, 2.

Segundo ela, a humorista tomou a terceira dose de um remédio que "vem dos Estados Unidos" e "terminou a bateria de exames e os resultados foram ótimos".

"O remédio conseguiu estabilizar a doença degenerativa que estava em progressão. Podemos dizer que está 'freada' a doença. As novas lesões que surgiram no cerebelo, apontadas nas ressonâncias realizadas em julho, desapareceram por completo", continuou.

"Tivemos um progresso significativo em relação à progressão da esclerose. A disautonomia e a queda brusca de pressão, motivos que levaram à sua internação e que fazem com que a atriz tenha quedas estão estabilizados com a medicação", prosseguiu Adriane.

Há alguns anos, Claudia Rodrigues revelou sofrer de esclerose múltipla e desde então passou por diversas internações. As mais recentes entre janeiro e fevereiro e também no mês de julho deste ano.

Em maio, a humorista relançou seu canal no YouTube, e promoveu uma live em que relembrou a amizade com seus colegas de A Diarista. No último mês de junho, Claudia Rodrigues comemorou 50 anos de idade.