Polícia prende acusados de praticar roubos com motocicletas na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 18:07



Policiais do 2º DP (Santa Maria) de São Caetano cumpriram no domingo e hoje mandados de prisão contra dois homens acusados de praticar roubos a motoristas de carros, utilizando motocicletas. Os crimes ocorriam desde dezembro na região no bairro Nova Gerty, divisa entre as cidades de Santo André e São Caetano. Com o uso de imagens de câmeras de segurança, três homens foram identificados, dois quais dois já estão presos. Duas motocicletas também foram apreendidas.

Com o trabalho de investigação e as imagens das câmeras, foram identificadas as placas das motocicletas, que tinham os paralamas trocados com frequência para despistar a polícia. Segundo informações divulgadas pela equipe do delegado titular do 2º DP, Tiago de Mattos Almeida, as investigações começaram a partir de boletins de ocorrência registrados desde dezembro. A forma de atuação dos assaltantes era a mesmo: as vítimas foram abordadas enquanto estavam no interior dos seus veículos, e tiveram objetos pessoais como celulares, carteiras, relógios e joias roubados.

Estão presos temporariamente D.S.M.S., 19 anos, que teria praticado dois roubos, com uso de arma de fogo; e E.A.B.O., 19, que também realizou dois roubos, com arma de fogo e o auxílio de comparsas. Um deles, M.S.S., 19, ainda está sendo procurado. Um outro homem ainda não foi identificado. Os nomes dos acusados não serão divulgados enquanto a prisão não for convertida para preventiva.

A polícia pede às pessoas que foram vítimas de assaltos nesta região e com esse modo de atuação dos bandidos que procurem o 2º DP para realizar o reconhecimento fotográfico dos assaltantes. De acordo com a investigação, os acusados moram em Santo André, se conhecem e atuaram de forma isolada, mas ainda é apurado se fazem parte de uma mesma quadrilha.