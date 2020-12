Comparativo: confira o preço dos 10 carros mais vendidos em novembro

Da Redação

Segundo a Fenabrave, foram vendidos 214 265 carros novos em novembro de 2020 – contra 230 885 no mesmo período em 2019. São menos 16 620 veículos vendidos – o que representa uma diminuição de 7,2 %.

No acumulado do ano, verifica-se que até ao final desse mês, haviam sido vendidos 1 718 093 carros novos no Brasil. Menos 688 824 que em igual período 12 meses atrás. Isso representa uma diminuição de 28,62%.

Esta quebra nas vendas é essencialmente devido à pandemia e ao receio de investimento na compra de carros novos. Embora as vendas tenham subido, continuam, evidentemente, abaixo de 2019.

Veja agora os valores dos 10 carros mais vendidos em novembro de 2020, de acordo com a tabela FIPE*.

(Em tempo: vale lembrar que a tabela FIPE considera os preços de carros zero KM e pode haver alguns modelos que ainda estão a ser vendidos pelo estoque de concessionárias. Mas que, como estão em fim de linha, eventualmente estão com preço mais baixo.)

1 – Chevrolet Onix

14 292 Unidades vendidas em novembro

O Chevrolet Onix começa nos R$ 57.922 para a versão Advantage 1.4 8V Flex 5p Automático. A mais cara do modelo é a Premium 1.0 12V Turbo Flex Automático, que sai por R$ 78.894.

O Chevrolet Onix tem sido o campeão de vendas este ano e estive quase sempre em primeiro lugar.

2 – Chevrolet Onix Plus

12 135 Unidades vendidas em novembro

O Chevrolet Onix Plus começa nos R$ 63.780 para a versão LT 1.0 12V Flex 4p Mecânico. A versão mais cara é a Premier 1.0 12V Turbo Flex Automático por R$ 82.679. Se for considerado que o Chevrolet Onix Plus é uma versão sedan do Chevrolet Onix, pode-se dizer que o Chevrolet Onix vendeu 26.427 unidades em novembro de 2020. É, sem dúvida, o campeão de vendas.

3 – Fiat Strada

9 611 Unidades vendidas em Novembro

O Fiat Strada começa nos R$ 53.263 para a versão Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CS. A versão mais cara é a Volcano 1.3 Flex 8V CD por R$ 83.628. A Fiat Strada começou a arrancar nas vendas em agosto deste ano, tendo mesmo ultrapassado o Chevrolet Onix em setembro, quando foi o modelo mas vendido do Brasil.

4 – Hyundai HB20

9 465 Unidades vendidas em novembro

O Hyundai HB20 começa nos R$ 49.024 para a versão Sense 1.0 Flex 12V Mecânico. A versão mais cara do modelo é a Diamond Plus 1.0 TB Flex 12V Automático por R$ 77.021.

5 – Fiat Argo

8 455 Unidades vendidas em novembro

O Fiat Argo começa nos R$ 51.823 para a versão 1.0 6V Flex. A versão mais cara do modelo é a HGT 1.8 16V Flex Automático por R$ 74.809.

6 – Volkswagen Gol

8 400 Unidades vendidas em novembro

O Volkswagen Gol começa nos R$ 51.123 para a versão 1.0 Flex 12V 5P. A versão mais cara do modelo é a 1.6 MSI Flex 16V 5p Automático por R$ 63.718. O Volkwagen Gol é um dos carros mais vendidos de sempre no Brasil – mas tem vindo a descer nas vendas de carros novos. No entanto, continua sendo o usado mais vendido no País.

7 – Ford Ka

7 526 Unidades vendidas em novembro

O Ford Ka começa nos R$ 48.405 para a versão 1.0 S TiVCT Flex 5p. A versão mais cara do modelo é a 1.5 Sedan TITANIUM 12V Flex 4p Automático por R$ 77.186.

8 – Fiat Toro

6 611 Unidades vendidas em novembro

O Fiat Toro começa nos R$ 86.981 para a versão Endurance 1.8 16V Flex Mecânico. A versão mais cara do modelo é a Ultra 2.0 16V 4×4 Diesel Automático por R$ 154.985.

9 – Jeep Renegade

6 543 Unidades vendidas em novembro

O Jeep Renegade começa nos R$ 66.990 para a versão 1.8 4×2 Flex 16V Automático (PCD). A edição mais cara é a Trailhawk 2.0 4×4 Turbo Diesel Automático por R$ 157.424.

10 – Chevrolet Tracker

6 427 Unidades vendidas em novembro

O Chevrolet Tracker começa nos R$ 72.092 para a versão 1.0 Turbo 12V Flex Automático (PCD). A edição mais cara é a Premier 1.2 Turbo 12V Flex Automático por R$ 119.551.

Quebra de vendas

Esta grande quebra na venda de carros novos no Brasil também se vai refletir na receita esperada do IPVA 2021 para os municípios brasileiros.

Apesar do ano de 2020 ainda não ter acabado, não se espera que recupere as quebras ao longo ano. O próximo ano seja poderá ser de inicio de recuperação. Mas, claro, só a partir do abril.

A alta do dólar e o preço dos carros subindo também não ajudam o setor a se recuperar.

