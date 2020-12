Silvia Abravanel faz desabafo e diz que só estará ao lado de pessoas que não desprezam suas filhas: Me valorizando

02/12/2020 | 17:10



Eita! Silvia Abravanel usou o Instagram para fazer um intrigante desabafo. A apresentadora, que voltou ao comando do Bom Dia & Cia, escreveu um texto e indicou, sem maiores detalhes se aconteceu algo, que jamais ficaria ao lado de quem desprezaria suas filhas. Ela é mãe de Luana, fruto de seu relacionamento com Murilo Abbas, e de Amanda, de sua relação com Felipe Coimbra.

Junto com uma foto sua, a filha de Silvio Santos, que estava namorando, escreveu o seguinte texto:

E é EXATAMENTE ASSIM que estarei daqui por diante: FELIZ, com sorriso no rosto ME AMANDO, me VALORIZANDO, ao lado apenas de pessoas do BEM pessoas de LUZ pessoas que edificam, pessoas que me acrescentam valores ensinamentos de DEUS, dando espaço para o AMOR abençoado por Deus que valoriza, que acolhe, que ampara, que é companheiro, que é parceiro, que é amigo, que busca conquistar juntos, que mesmo nas mais fortes tempestades JAMAIS me virara as costas, jamais me deixará sozinha, jamais deixará uma lágrima cair dos meus olhos a naÌ?o ser de felicidade, jamais me diminuirá para se sentir alguém, jamais será traiçoeiro falso, jamais me desprezará, JAMAIS DESPREZARÁ MINHAS MAIORES RIQUEZAS: MINHAS FILHAS... O amor quando verdadeiro ele edifica e naÌ?o destrói porque ele é de DEUS e o que vem dele é maravilhoso puro limpo lindo sincero!

Além disso, ela usou hashtags como me valorizando e respeite minhas filhas.

Apesar de não explicar, o recado está dado, não é mesmo?