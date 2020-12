São Bernardo FC e Água Santa avançam às quartas de final da Copa Paulista

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/12/2020 | 17:11



Representantes do Grande ABC na Copa Paulista, São Bernardo FC e Água Santa tiveram desempenhos opostos, mas finais felizes em seus compromissos na tarde desta quarta-feira (2), pelas oitavas de final da competição, garantindo suas vagas nas quartas de final (datas e horários deverão ser divulgados nesta quinta, pela FPF - Federação Paulista de Futebol). Agora, Tigre e Netuno aguardam o complemento de todos os jogos desta fase para conhecerem os próximos adversários.

No Estádio 1º de Maio, o São Bernardo FC lutou até o fim e foi premiado com um gol do zagueiro Ferreira, de cabeça, aos 50 minutos do segundo tempo, para fazer 1 a 0 sobre a Ponte Preta e consolidar a classificação. Já o Água Santa conseguiu construir com mais facilidade o placar favorável. Com dois gols de Anderson Lessa e um de Renato Júnior, aplicou 3 a 0 sobre o Novorizontino, no Interior, e eliminou o adversário.