Waguininho tem negociação para trocar o Guarani por clube do Vietnã

02/12/2020 | 16:09



O Guarani está muito perto de sofrer uma baixa para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Nos próximos dias, o atacante Waguininho deve ser anunciado como reforço do HCM City FC, do Vietnã. Apesar do clube não confirmar, as conversas estão em andamento e o martelo pode ser batido a qualquer momento.

Um indício de que Waguininho está de malas prontas para o futebol asiático é que ele sequer foi relacionado para o jogo da última terça-feira, quando o Guarani perdeu para o Náutico, por 2 a 0, nos Aflitos, em Recife.

Revelado pelo São Vicente e com passagens por Mogi Mirim e Oeste, o atacante foi contratado pelo Guarani em julho, depois de quatro temporadas no futebol sul-coreano. Foram 21 jogos e quatro gols com a camisa alviverde.

Com a provável saída de Waguininho, o técnico Felipe Conceição vai ter as seguintes opções para o setor ofensivo: Júnior Todinho, Rafael Costa, Bruno Sávio, Renanzinho e Alemão.

O Guarani volta a campo pela Série B diante do Oeste na próxima sexta-feira, às 16 horas, na Arena Barueri, pela 26ª rodada. Com 34 pontos, o time ocupa a 10ª posição.